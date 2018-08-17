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17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

GÖLCÜK Depremi’nin İstanbul’da en fazla etkili olduğu ve 246 can aldığı Avcılar’da acı 19’uncu yıldönümünde tazelendi.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- GÖLCÜK Depremi’nin İstanbul’da en fazla etkili olduğu ve 246 can aldığı Avcılar’da acı 19’uncu yıldönümünde tazelendi. Yüzlerce kişi ellerinde meşalelerle Deprem Anıtı’na kadar yürüyerek kırmızı karanfil bıraktı.
Gölcük Depremi’nin 19’uncu yıldönümü nedeniyle Avcılar’da anma töreni düzenlendi. Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi Salonu’nda afete karşı hazırlıkların anlatıldığı toplantıdan sonra araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ndeki Deprem Anıtı’na kadar meşaleli yürüyüş yapıldı. Depremde ölen 246 kişinin adının yer aldığı Deprem Anıtı önündeki tören 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Anma törenine katılanlar daha sonra önünde mumların yakıldığı anıta karanfil bıraktı.

(FOTOĞRAFLI)

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı

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