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17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Büyük Marmara Depremi'nin 20’nci yıldönümünde Gölcük Saraylı Mahallesi’nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde sabah saatlerinde anma töreni düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden birçok vatandaşın katıldığı törende o acı dolu günleri hatırlayanlar gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların yakınlarının mezarlarını ziyaret etmesinin ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

17 Ağustos depreminde astsubay olan oğlu Özkan Turgut’u kaybeden İsmail Turgut, "Oğlumu kaybettim. Deniz astsubayıydı. Yüzbaşılar’da, tam deniz kenarında oturuyordu. Depremde maalesef kaybettik. Beşinci kattan toprağa çakılıyor. En aşağı. Cenazesini 5 günde çıkardık. Çok üzgünüz. Allah’ım o günleri bir daha göstermesin. Eşim oğlumuzu çok seviyordu. Depremden sonra hastalandı, felç oldu. 20 senedir felçli kendisi. Ben de bugün buraya getirdim onu. Çok üzgünüz ama, ne yapalım? Allah’tan gelmiş. Yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Depremde kardeşleri Ali ve İsmet Çimen’i kaybeden Yavuz Çimen de "Biz 20 senedir bu acıyla yaşıyoruz. Kardeşlerimin yanına her Cuma, her bayram gelirim. Bu yaşantıya devam ediyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Kardeşim Çiftlik Mahallesi’nde oturuyordu. Ağabeyim de Yeni Mahalle’de oturuyordu. İkisi de depremde rahmetli oldu. Allah kimseye yaşatmasın. 20 senedir biz bu acıyı yaşıyoruz" diye konuştu.

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