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17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 03:41 | Son Güncelleme

DEPREM SAATİNDE ANMA DÜZENLENDİ 17 Ağustos Depreminin 20’nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat 03.02’de Gölcük Kavaklı Sahili’nde bulunan deprem anıtında anma töreni düzenlendi.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)

DEPREM SAATİNDE ANMA DÜZENLENDİ
17 Ağustos Depreminin 20’nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat 03.02’de Gölcük Kavaklı Sahili’nde bulunan deprem anıtında anma töreni düzenlendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, hayatını kaybedenler için dua okunduktan sonra anıta çelenk bırakıldı. Depremin merkez üssünde saatler 03.02'yi gösterdiğinde siren çalarken, büyük üzüntü yaşandı. Depremin acısını yaşayan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.
'GÖLCÜK KÜLLERİNDEN DOĞDU'
Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Saat tam 3’ü 2 geçe bundan 20 yıl önce meydana gelen asrın felaketinin tam 20’inci yılında buradayız. Ben burada bu akşam buraya katılım gösteren tüm hemşerilerime hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şehir yeniden imar edildi. Tabiri caizse Gölcük yeniden küllerinden doğdu. Bu akşam ebediyete uğurladığımız eşimiz, dostumuz, yakınlarımız tekrar geri gelmemek üzere bu dünyadan gittiler” dedi.

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17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)

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