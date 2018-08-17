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17 Ağustos Depremi'nde Yalova'da hayatını kaybedenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

YALOVA?da 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi?nde yaşamını yitirenler dualarla anıldı.

YALOVA?da 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi?nde yaşamını yitirenler dualarla anıldı. Aradan geçen 19 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken vatandaşlar o büyük depremin simgesi olan 17 Ağustos Deprem Anıtı'na akın ederek anıtı çiçeklerle donattı.
Yalova?da büyük hasara neden olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Depremi?nde hayatlarını kaybedenler, felaketin 19?uncu yıldönümünde anıldı. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve işyerinin yıkıldığı Marmara Depremi?nin yıldönümü nedeniyle Yalova?da depremde hayatını kaybedenler için 17 Ağustos Parkı?nda bulunan Deprem Anıtı?nda anma töreni düzenlendi. Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri'nin sessiz yürüyüşüyle başladı. Yalova meydanından hareketle Yalovalılar, Gazipaşa Caddesi üzerinden Deprem Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından anıtın önünde saygı duruşunda bulunuldu. Anıtta yakınlarını kaybedenler dualar okudu. Büyük felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Yalovalılar, deprem döneminde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Anma programında İl Müftülüğü görevlileri Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde vatandaşlar topluca depremde hayatını kaybedenler için dua okudu. Aradan geçen 19 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken vatandaşlar o büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtı?na akın ederek anıtı çiçeklerle donattı.

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