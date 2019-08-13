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17 Ağustos Depremi'nin 20. yılında Gölcük-Değirmendere'de yaşam

13.08.2019 07:28 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi, 17 Ağustos 1999'da sabaha karşı 03.01'de yakın tarihininin en uzun 45 saniyesini yaşadı. Kırılarak 7.4 büyüklüğünde depreme neden olan fay hattının geçtiği yerlerde, hayat da o an kırıldı. Gölcük'ün Değirmendere mahallesi de bu yerlerden. 25 yıldır burada yaşayan gazeteci Zeki Tosun, depremin üzerinden geçen 20 yılda hayatlarının ve Değirmendere'nin geçirdiği değişimi anlattı.

17 Ağustos Depremi'nin 20. yılında Gölcük-Değirmendere'de yaşam

https://www.youtube.com/watch?v=mSfVkvafIp0&feature=youtu.be

Marmara Bölgesi, 17 Ağustos 1999'da sabaha karşı 03.01'de yakın tarihininin en uzun 45 saniyesini yaşadı.

Merkez üssü Kocaeli-Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa ve İstanbul'da büyük bir yıkıma neden oldu.

18 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Fay hattının geçtiği yerlerde bu 45 saniyenin izi yıllarca silinemedi.

Buralarda yaşayanlarsa aldıkları hemen her nefeste depremi de hatırlıyorlar.

Fay hattının geçtiği ve büyük yıkıma neden olduğu yerlerden biri de Gölcük'ün Değirmendere mahallesiydi.

Gençliğinde bir dönem ve emekli olmasının ardından son 25 yıldır Değirmendere'de yaşayan gazeteci Zeki Tosun, depremin üzerinden geçen 20 yılda hayatlarının ve Değirmendere'nin geçirdiği değişimi anlattı.

Haber: Aylin Yazan - İrem Köker

17 Ağustos Depremi'nin 20. yılında Gölcük-Değirmendere'de yaşam

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