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17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yılında hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 03:26 | Son Güncelleme

17 AĞUSTOS 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 20’nci yılında Sakarya'da törenle anıldı.

17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yılında hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - 17 AĞUSTOS 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 20’nci yılında Sakarya'da törenle anıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Depreminin 20. yılı anma etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. Depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan programda sivil toplum kuruluşlarının sergileri bilgilendirme, sinevizyon gösterileri yapıldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı konuşmada, “Her şehrin bir hafızası var, şehirlerde insanlar gibi o hafızalarında acı, tatlı anılarını muhafaza ediyorlar. Sakarya’mızda da yaşanan depremlerin her biri o şehir hafızasında acı hatıra olarak kaldı. Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan dersi almışız demektir, yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Eğer biz ders almıyorsak tarihteki olaylar tekerrür edecek şekilde tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağız demektir. Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.
O gecenin acısını hala taşıdığını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos Depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Kaybettiklerimizin hüznünü yüreğimizde hissediyoruz. O gecenin acısını hala en derinden taşıyorum, çünkü o dönem bende Erenler Belediye Başkanı idim ve benim de evim yıkıldı. Bunun bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmalıyız. Yaraları sararız. Ama hedefimiz yara sarmak değil, yaralanmamak olmalı. Deprem öldürmez, bina öldürür. 20 yıldır aynı acıları yaşamamak için birçok tedbir alındı. Alınmaya devam ediyor. Belediyemizin de bu konuda çalışmaları mevcut" diye konuştu.
17 Ağustos Depreminin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sirenler çalındı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

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17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yılında hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yılında hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yılında hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yılında hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

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