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17 Ağustos depreminin denizdeki izi yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde kara bağlantısı yıkılan ve o günden bu yana atıl durumda olan iskele, dev yüzer vinç ve iş makineleriyle yıkıldı.

Seka Kağıt Fabrikası'nın çalıştığı yıllarda fabrikaya hizmet veren ve 17 Ağustos 1999 depreminde kara ile bağlantı kısmı yıkılan beton iskele, o günden bu yana İzmit Seka Park sahilinde atıl durumda bulunuyordu. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Seka Park sahilinde 20 yıldan uzun süredir atıl durumdaki iskele, bölgeyi kullanan deniz uçağı ve küçük deniz araçları için tehlike oluşturuyordu.

Zaman içerisinde oluşan erozyon ve paslanmanın etkisiyle kendiliğinden yıkılma riski oluşan iskelenin yıkımına 8 Mart'ta başlandı. İskelenin üzerinde bulunan iş makineleri iskeleyi yıkarken, beton parçaları ise yıkım için özel olarak getirilen 4 bin 586 groston ağırlığında ve 100 metre yüksekliğinde yüzer vinç ile alındı. İskelenin yıkımı tamamlanarak, denizde bulunan molozların tamamı kaldırıldı. Seka Park kıyısında duran vincin kısa süre içerisinde İzmit Körfezi'nden ayrılması bekleniyor.

DHA

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