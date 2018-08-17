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17 Ağustos Depremi'nin merkez üssünde deprem şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

MARMARA Depremi'nin 19'uncu yıldönümünde, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tören düzenlendi.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- MARMARA Depremi'nin 19'uncu yıldönümünde, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tören düzenlendi. Törende, depremde hayatını kaybedenler anıldı.

17 Ağustos 1999 depreminin 19'uncu yıldönümünde, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma programı düzenlendi. Programa Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Depremin meydana geldiği saat, 03.02'de Kavaklı Sahili'nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitleri Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından katılımcılar, deprem şehitlerini anmak amacıyla İzmit Körfezi'ne karanfil bıraktı.

Programda konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, "Bildiğüiniz gibi 17 Ağustos bölgemizde Marmara ve Gölcük depremi olarak, asrın felaketi olarak adlandırıldı. Aslında bu felaketten çıkarmamız gereken ders, sağlam yapılar, hazırlıklı olmak, farkındalık ve eğitim çalışmalarının sürdürülmesi. Bu hususta bölgemizde güzel çalışmalar yapılıyor. İnsanlarımız da yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü fedakarlığı ve görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalığının arttırılmasına yönelik olacak. Ben depremde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah Allah-u Teala'dan dileğimiz, bundan sonra bölgemizde ve ülkemizde, dünyada böyle felaketlerin olmaması genel dileğimizdir'' dedi.

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