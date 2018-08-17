17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini söyledi.
Bu felaketten çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu dile getiren Altıntaş, "Vatandaşların yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalıklarının artırılmasına yönelik olacak." dedi.
Altıntaş, tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böylesine büyük bir acının yaşanmaması dileğinde bulundu.
19 YILDIR KALPLERDE YANAN ATEŞ
Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci de 19 senedir kalplerinde yanan bir ateş olduğunu ifade ederek, "Bu ateş zaman zaman külleniyor gibi olsa da her sene depremin yıl dönümünde tekrar alevleniyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar denize karanfil bıraktı.
SULTAN AHMET MEYDANI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ
Depremde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) iş birliğiyle düzenlenen törenle anıldı.
Meydanda akşam saatlerinde başlayan etkinliğin son bölümünde, 17 Ağustos 1999'da felaketin gerçekleştiği saat olan 03.02'de siren çalındı. Etkinlik, depremde yaşamını yitirenler için İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından okunan hatim duasıyla tamamlandı.
Bu arada, Sultanahmet Meydanı'nda zaman tüneli çadırı, afet simülasyon tırı, köpekli arama gösterileri, çocuklar için tırmanma parkuru, Türk Kızılayı kan bağışı ve ikram tırları ile AFAD arama kurtarma araçlarının tanıtımı yapıldı.
Etkinlikte, "depreme hazırlık" teması ve sosyal medyada #HazırOl etiketiyle afet risk ve zararlarını azaltmaya dikkat çekildi. "Marmara Depremi'nden Türkiye Afet Yönetim Sistemi'ne" adlı açık oturum yayını boyunca Marmara Depremi'ne ilişkin belgeseller, kısa filmler ve animasyon filmleri gösterildi.
Programa AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Kerem Kınık, Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Eray Çınar, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Psikologlar Derneği Genel Başkanı Psikolog Dr. Nedret Öztan ile vatandaşlar katıldı.
MARMARA DEPREMİ'NİN 19. YILI
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 19 yıl geçti. Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da büyük can ve mal kaybı ile yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı. Marmara Depremi'nden en çok etkilenen Kocaeli'nde 9 bin 477 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 881 kişi yaralandı.
Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta, 45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti.
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