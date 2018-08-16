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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Deprem gerçeğiyle yüzleşmek, konut ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı inşa etmek, riskli yapılarımızı bir an önce dönüştürmek durumundayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Deprem gerçeğiyle yüzleşmek, konut ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı inşa etmek, riskli yapılarımızı bir an önce dönüştürmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, depremde resmi rakamlara göre 17 bin 840 insanın hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı, çok sayıda konut ve iş yerinin hasar gördüğü depremin maliyetinin ağır olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde yer aldığını anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde büyük şiddetli depremlerin meydana gelmesi kaçınılmaz olduğundan deprem gerçeğiyle yüzleşmek, konut ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı inşa etmek, riskli yapılarımızı bir an önce dönüştürmek durumundayız."

Deprem riski altında bulunan bölgelerin yeniden yapılandırılması amacıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 53 ilde 230 riskli alan, 29 farklı ilde 97 rezerv yapı alanı ilan edildiğine değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

"81 ilimizde 585 bin konut ve iş yerinde riskli yapı tespit edilmiş, bu yapıların dönüşümü için çalışmalar sürdürülmektedir. Yapılarımızı depreme dayanıklı inşa etmek durumundayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümetinin İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın icraatları arasında 17 bin konut ve iş yerinin tamamlanacağı, 16 bininin temelinin atılacağı ve 18 bin 750 konut için dönüşüm programlarına başlanacağı belirtilmiştir. İcraatların hızla hayata geçmeye başladığı yeni dönemde, hedeflenen kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasıyla ülke genelinde sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturulacak, depremden kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilecektir. İnsanlarımızın ve şehirlerimizin emniyeti için atılan tüm adımların, kurumlarımızın öncülüğünde milletçe sahiplenmemiz ile başarıya ulaşacağına inanıyorum."

Karaaslan, Marmara Depremi'nin 19. yıl dönümünde acıyı bugün de kalplerinde hissettiklerini belirterek, şehitlere rahmet, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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