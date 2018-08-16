17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Deprem gerçeğiyle yüzleşmek, konut ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı inşa etmek, riskli yapılarımızı bir an önce dönüştürmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, depremde resmi rakamlara göre 17 bin 840 insanın hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin yaralandığı, çok sayıda konut ve iş yerinin hasar gördüğü depremin maliyetinin ağır olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde yer aldığını anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde büyük şiddetli depremlerin meydana gelmesi kaçınılmaz olduğundan deprem gerçeğiyle yüzleşmek, konut ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı inşa etmek, riskli yapılarımızı bir an önce dönüştürmek durumundayız."

Deprem riski altında bulunan bölgelerin yeniden yapılandırılması amacıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 53 ilde 230 riskli alan, 29 farklı ilde 97 rezerv yapı alanı ilan edildiğine değinen Karaaslan, şunları kaydetti: