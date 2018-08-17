17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

Devletin bugün artık depremlere ya da diğer doğal afetlere anında müdahale edebildiğini ve vatandaşın yarasını en kısa sürede sardığını anlatan Balaban, halkın da bilinçlenmesi ve çalışmalara katılması gerektiğini kaydetti.

Balaban, o gün harap olan şehrin bugün çok ileri bir noktaya taşındığını dile getirdi.

Marmara Depremi'nin ardından yaşanamayacak bir kente dönüşen Gölcük'ün bugün çok daha iyi bir konuma getirildiğini vurgulayan Şeker, kentsel dönüşüm konusunda halkın bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

- "Artık plansız, kontrolsüz, projesiz bina yapma imkanı yok"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise Marmara Depremi'nde binlerce insanın yaşamını yitirdiğini ve acılarının hala taze olduğunu ifade etti.

"Depremde binlerce kardeşimizi kaybettik fakat suçu hep başkasında arıyoruz. Millet olarak kendimizde bulacağız bu suçu. Bize mezar olan binaları kendimiz yaptık." diyen Karaosmanoğlu, Marmara Depremi'nin bilinç yönüyle büyük bir milat olduğuna vurgu yaptı.

Karaosmanoğlu, depremden önemli dersler çıkardıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Belediye olarak depremle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Kocaeli'nin tümünün haritalarını çıkardık, zeminini araştırdık. Hangi bölgenin hangi tür zemine sahip olduğunu deprem haritalarına birebir işledik. Bize düşen görev; deprem gerçeğine göre şehirlerimizi dizayn etmek. Marmara Depremi'nde depremden dolayı bir kişi öldü. O da Gölcük'te fay hattının içine düşen bir vatandaşımız. Ona bir şey yapamayız ama bir binada 20-25 kişinin öldüğünü biliyorum. Bu kusur, bu eksiklik, bu ihmal toplum olarak hepimizin. Artık plansız, kontrolsüz, projesiz bir bina yapma imkanı yok. O konuda taviz vermiyoruz."