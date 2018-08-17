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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 01:22 | Son Güncelleme

Gölcük ilçesinde, 19 yıl önce yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar Kavaklı Sahili'nde törenle anıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı.

Kavaklı Sahili'nde düzenlenen törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, doğal afetleri engellemenin mümkün olmadığını fakat bunların yol açtığı kayıpların en aza indirilebileceğini söyledi.

Marmara Depremi'nin ardından yaşanamayacak bir kente dönüşen Gölcük'ün bugün çok daha iyi bir konuma getirildiğini vurgulayan Şeker, kentsel dönüşüm konusunda halkın bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, 19 yıl önce yaşanan felakette Marmara Bölgesi'ndeki can ve mal kayıplarının yarısının Kocaeli'de verildiğini hatırlattı.

Balaban, o gün harap olan şehrin bugün çok ileri bir noktaya taşındığını dile getirdi.

Devletin bugün artık depremlere ya da diğer doğal afetlere anında müdahale edebildiğini ve vatandaşın yarasını en kısa sürede sardığını anlatan Balaban, halkın da bilinçlenmesi ve çalışmalara katılması gerektiğini kaydetti.

- "Artık plansız, kontrolsüz, projesiz bina yapma imkanı yok"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise Marmara Depremi'nde binlerce insanın yaşamını yitirdiğini ve acılarının hala taze olduğunu ifade etti.

"Depremde binlerce kardeşimizi kaybettik fakat suçu hep başkasında arıyoruz. Millet olarak kendimizde bulacağız bu suçu. Bize mezar olan binaları kendimiz yaptık." diyen Karaosmanoğlu, Marmara Depremi'nin bilinç yönüyle büyük bir milat olduğuna vurgu yaptı.

Karaosmanoğlu, depremden önemli dersler çıkardıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Belediye olarak depremle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Kocaeli'nin tümünün haritalarını çıkardık, zeminini araştırdık. Hangi bölgenin hangi tür zemine sahip olduğunu deprem haritalarına birebir işledik. Bize düşen görev; deprem gerçeğine göre şehirlerimizi dizayn etmek. Marmara Depremi'nde depremden dolayı bir kişi öldü. O da Gölcük'te fay hattının içine düşen bir vatandaşımız. Ona bir şey yapamayız ama bir binada 20-25 kişinin öldüğünü biliyorum. Bu kusur, bu eksiklik, bu ihmal toplum olarak hepimizin. Artık plansız, kontrolsüz, projesiz bir bina yapma imkanı yok. O konuda taviz vermiyoruz."

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş da 19 yıl önceki büyük felaket sonucu ilçede 6 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremde yaşanan kayıpların tedbirsizlikten kaynaklandığına dikkati çeken Altıntaş, "Bu hususta da şu anda farkındalık ve eğitim çalışmaları ilçemizde yapılıyor. Tabii ki sıkıntılar var. Deprem öncesinde yapılan konutlarımız sıkıntılı. Bunların tekrar gözden geçirilerek kentsel dönüşümünün sağlanmasında yarar var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra programda, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

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