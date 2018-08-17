HABER

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 04:12 | Son Güncelleme

Depremde hayatını kaybedenler, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı

İSTANBUL (AA) - Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda anma etkinlikleri yapıldı.

Depremde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) iş birliğiyle düzenlenen törenle anıldı.

Meydanda akşam saatlerinde başlayan etkinliğin son bölümünde, 17 Ağustos 1999'da felaketin gerçekleştiği saat olan 03.02'de siren çalındı. Etkinlik, depremde yaşamını yitirenler için İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından okunan hatim duasıyla tamamlandı.

Bu arada, Sultanahmet Meydanı'nda zaman tüneli çadırı, afet simülasyon tırı, köpekli arama gösterileri, çocuklar için tırmanma parkuru, Türk Kızılayı kan bağışı ve ikram tırları ile AFAD arama kurtarma araçlarının tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte, "depreme hazırlık" teması ve sosyal medyada #HazırOl etiketiyle afet risk ve zararlarını azaltmaya dikkat çekildi. "Marmara Depremi'nden Türkiye Afet Yönetim Sistemi'ne" adlı açık oturum yayını boyunca Marmara Depremi'ne ilişkin belgeseller, kısa filmler ve animasyon filmleri gösterildi.

Programa AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Kerem Kınık, Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Eray Çınar, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Psikologlar Derneği Genel Başkanı Psikolog Dr. Nedret Öztan ile vatandaşlar katıldı.

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Mühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı varMühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
99 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri DASK Marmara Depremi Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Mühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı var

Mühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı var

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!

Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.