17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

SİMDER Başkanı Hasan Nafi Özdin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'nın deprem bölgesi olduğunu ve 17 Ağustos 1999'da büyük hasar gördüğünü söyledi.

Halkı bilinçlendirmek ve bilgileri tazelemek için yılda bir kez bu programı organize ettiklerini belirten Özdin, "Deprem bu şehrin bir gerçeği. Depremden bu zamana 19 sene geçti. Olmuş olan depremden uzaklaşarak olacak olan depreme yaklaşıyoruz. Deprem her an olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapmalıyız." dedi.

Katılımcılar arasında yer alan Suat Beyanal da depremin iki türlü acısını yaşadığını dile getirdi.

Deprem sırasında, güreş müsabakalarında hakemlik yapmak üzere Avustralya'da bulunduğunu aktaran Beyanal, "Türkiye'de çok büyük bir deprem olduğunu öğrendik. Büyük bir telaşla evimizi aramaya uğraşıyorduk. Daha sonra Sakarya'da çok büyük yıkım olduğunu duyduk. O anda 'Bizim ev de yıkıldıysa eşim ölmüştür' diye aklıma geldi. 18 saatte gittiğimiz mesafeyi tam 5 günde geri gelebildim. O anlarda hiçbir şey düşünemedim. Eşimi de iki gün sonra enkazdan çıkarıp gömmüşler. Birinci acım eşimi kaybetmek, ikinci acım da vefat eden eşimi görememek oldu." diye konuştu.

