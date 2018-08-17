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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "100 gün içerisinde; 23 bölgede 17 bin konut ve iş yerini tamamlayacak, 16 bin adedinin temelini atacağız. Ülke genelinde risk taşıyan 7,5 milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi hedefliyoruz" - "Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 gün içerisinde 23 bölgede 17 bin konut ve iş yerini tamamlayacak, 16 bin adedinin temelini atacağız. Ülke genelinde risk taşıyan 7,5 milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajında Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirten Kurum, depremin hayatın bir anına karşılık gelen tesadüfi bir olay değil, hayatın gerçeği olduğunu vurguladı.

Özellikle deprem riski yüksek alanlarda çalışmaları daha hızlı ve çözüm odaklı bir anlayışla sürdürmeye devam ettiklerini belirten Kurum, "Yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirirken yerinde dönüşümü esas alıyor, vatandaşımızı mağdur etmeden alan bazlı dönüşüme önem veriyoruz. Başta deprem olmak üzere, olası afetlerde oluşacak zararların azaltılmasını, çarpık ve düzensiz kentleşme sorunlarının çevre ile uyumlu, estetik, özgün mimari özelliklerine sahip yapılaşmayla giderilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Kurum, 100 günlük icraat planında da kentsel dönüşümün geniş bir yer bulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"100 gün içerisinde; 23 bölgede 17 bin konut ve iş yerini tamamlayacak, 16 bin adedinin temelini atacağız. Ülke genelinde risk taşıyan 7,5 milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi hedefliyoruz. 2012 yılından bugüne kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza 2 milyar liraya yakın kira yardımı yaptık. Toplam 1 milyon 300 bin adet bağımsız birimde halihazırda dönüşüm çalışmalarımız devam etmektedir."

17 Ağustos benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması için başta devlet olmak üzere herkese sorumluluk düştüğünü aktaran Kurum, "Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah 17 Ağustos benzeri depremlerden ve tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

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17 Ağustos Marmara Depremi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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