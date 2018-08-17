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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Doğaya yapılan her yanlış bir felaketi beraberinde getirecektir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 17 Ağustos Marmara Depremi'ne ilişkin, "Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Doğaya yapılan her yanlış bir felaketi beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.

Destici, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaşanan tarihi acının tarifinin olmadığını belirten Destici, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin yaşandığı geceye ilişkin, "Bir uğultuyla başlayan kıyamet gibi bir geceydi" nitelendirmesini yapan Destici, "Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Doğaya yapılan her yanlış bir felaketi beraberinde getirecektir. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.

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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı Ankara BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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