BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 17 Ağustos Marmara Depremi'ne ilişkin, "Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Doğaya yapılan her yanlış bir felaketi beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.
Destici, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yaşanan tarihi acının tarifinin olmadığını belirten Destici, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Depremin yaşandığı geceye ilişkin, "Bir uğultuyla başlayan kıyamet gibi bir geceydi" nitelendirmesini yapan Destici, "Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Doğaya yapılan her yanlış bir felaketi beraberinde getirecektir. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın." değerlendirmesinde bulundu.
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