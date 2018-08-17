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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Milletimiz tarihinin her safhasında olduğu gibi bu felaketi ve sonrasındaki acıları da bir olarak, birlik olarak birlikte göğüslemiştir. Yaralarını kenetlenerek, paylaşarak sarmıştır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Marmara Depremi'nin üzerinden 19 yıl geçtiğini anımsatarak "Milletimiz tarihinin her safhasında olduğu gibi bu felaketi ve sonrasındaki acıları da bir olarak, birlik olarak birlikte göğüslemiştir. Yaralarını kenetlenerek, paylaşarak sarmıştır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Marmara Depremi'nin 19. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Depremin olduğu alanda bir çocuğun fotoğrafının üstünde yazılı olan, İvo Andriç'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığı eseri Drina Köprüsü'nde geçen "Birlikte geçirilen bir felaket kadar insanları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur." sözünü paylaşan Selçuk, 17 Ağustos depreminin, bu cümlenin Türk topraklarında vücut bulmuş hali olduğuna dikkati çekti.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin tek yürek olduğu, komşusuna yalın ayak yardıma koştuğu, muhtaçlara evini açtığı, aşını paylaştığı bir dayanışma örneğidir. Bugün deprem felaketinin üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına rağmen; hepimiz hala acıyla sarsılıyorsak bu acıyı hep birlikte derinden hissettiğimiz içindir. Milletimiz tarihinin her safhasında olduğu gibi bu felaketi ve sonrasındaki acıları da bir olarak, birlik olarak birlikte göğüslemiştir. Yaralarını kenetlenerek, paylaşarak sarmıştır. Yüce Allah'tan temennim aziz milletimize yeni bir felaket yaşatmaması, 19 yıl önce uğurladığımız canlara rahmetiyle muamele etmesidir."

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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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