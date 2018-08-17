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17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'imden benzer acıları bizlere tekrar yaşatmamasını ve felaketler karşısında birliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak "Rabb'imden benzer acıları bizlere tekrar yaşatmamasını ve felaketler karşısında birliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yıldırım, "Rabb'imden benzer acıları bizlere tekrar yaşatmamasını ve felaketler karşısında birliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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