HABER

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ersoy, paylaşımında, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Bakan Çavuşoğlu: Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağızBakan Çavuşoğlu: Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılı Mehmet Nuri Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Diğer Haberler
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Selahattin Demirtaş: Yönetimimizle aramda en küçük ayrılık ve kriz yok

Selahattin Demirtaş: Yönetimimizle aramda en küçük ayrılık ve kriz yok

Muharrem İnce 'kriz' dedi, önerilerini tek tek sıraladı

Muharrem İnce 'kriz' dedi, önerilerini tek tek sıraladı

Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde

Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde

AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek

AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek

Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder

Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.