HABER

17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 00:06 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: - "Her an deprem olacakmış hissiyatı ve bilinciyle bundan böyle atılacak her adımda özellikle yerel yönetimlerimizin siyaseten yanında olmaya devam edeceğiz"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, her an deprem olacakmış hissiyatı ve bilinciyle yerel yönetimlerin siyaseten yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bülbül, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, acıların hala taze olduğunu belirtti.

Yeni acılar yaşamamak için her türlü afete hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Bülbül, Sakarya'da deprem yönetmeliği konusunda yapılan uygulamalara dikkati çekti.

Devletin ve yerel yönetimlerin ilk andan itibaren gerek depremin izlerinin silinmesi, gerekse sonrasında şehirlerin deprem güvenliği hususunda çalışmaları olduğunu hatırlatan Bülbül, "Yeterli ya da beklenen düzeyde mi? Elbette değil ama her an deprem olacakmış hissiyatı ve bilinciyle bundan böyle atılacak her adımda özellikle yerel yönetimlerimizin siyaseten yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Adapazarı'nda hedeflenen kentsel dönüşüm projesinin yanındayız ve destekçisi olacağız. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyemizin afet konusunda eğitim başta olmak üzere yapacağı tüm çalışma ve projelerinin destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda Düzce ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yıkım ve can kayıplarına neden olan sel felaketine de değinen Bülbül, şunları kaydetti:

"Her afet sonrası deneyimimiz maalesef ihmal ya da tedbirsizlik oluyor. Bu kabul edilemez. Dere yatağına yapılan evlerimizi sel vuruyor. İmara uygun yapılmayan binalarımız depremle yıkılıyor. Devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımız aynı hassasiyet içerisinde hareket etmeliler ki artık daha fazla acı yaşamayalım. Bundan tam 20 yıl önce depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yüce Allah'tan dileğim, bizleri böylesi afetlerle sınamasın."

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
4 katlı binanın giriş katındaki daire alev alev yandı4 katlı binanın giriş katındaki daire alev alev yandı
2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 Ağustos Marmara Depremi deprem mesaj MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

Komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.