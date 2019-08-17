HABER

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. Yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 03:45 | Son Güncelleme

Yalova'da düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı - Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, anıtı gezerken duygulu anlar yaşadı

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 20 sene önce depremin yaşandığı saat olan 03.02'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentte depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 17 Ağustos Parkı içinde bulunan deprem anıtını ziyaret etti.

Soylu, anıt içindeki fotoğraf sergisini gezerek Yalova Valisi Muammer Erol ve Belediye Başkanı Vefa Salman'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra İl Müftülüğü görevlileri tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Ardından Soylu ve protokol üyeleri anıta karanfil bıraktı.

Anma programı katılımcılara helva ikram edilmesiyle sona erdi.

Anma törenine, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı (2)
17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yılında hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı17 Ağustos Depremi'nin 20’nci yılında hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova

En Çok Okunan Haberler

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Bitmeyen doğum günü! Mayolu poz

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması!

Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serinlemek için baraja girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için baraja girmişti! Acı haber geldi

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23 yaralı

Feci zincirleme kaza! Onlarca yaralı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.