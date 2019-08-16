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17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Dünyanın 65 ülkesinde tarih ve kültür araştırmaları yaparak belgesel çekimleri yapan araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman, 20 yıl önce yaşanan büyük Marmara depremi’ne ait arşivini ziyaretçilere açtı.Dünyanın birçok ülkesine giderek tarih ve kültür araştırmaları yapan araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman 17 Ağustos depremine 20 yıl sonra ışık tuttu.

17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi

Dünyanın 65 ülkesinde tarih ve kültür araştırmaları yaparak belgesel çekimleri yapan araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman, 20 yıl önce yaşanan büyük Marmara depremi’ne ait arşivini ziyaretçilere açtı.
Dünyanın birçok ülkesine giderek tarih ve kültür araştırmaları yapan araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman 17 Ağustos depremine 20 yıl sonra ışık tuttu. 17 Ağustos depreminin yaşandığı dönemde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan ve geceyi yaşayan İsmail Kahraman, o günlere ait fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan sergiyi ziyarete açtı.

“Geçmişten geleceğe ışık tutmak istedik”
17 Ağustos depreminin yaşandığı günlerde Kocaeli’de gazetecilik yapan İsmail Kahraman, “17 Ağustos 1999 yılında 20 yıl önce Marmara depreminin merkez üssü Kocaeli’de gazetecilik ve belgeselcilik yapıyorduk. Gece saat 3.00 civarıydı. Sanki kıyamet kopmuştu. Yerden uğultu sesleri geliyordu. Körfez’in suyu çekilmişti. Elektrikler gitmiş, ölüm sessizliği çoğalmıştı. Ne olacak derken kendimizi dışarıya attık. Boş alanlara insanlar toplanmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla depremin merkez üssünün Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olduğunu öğrendik. Tüpraş yanıyordu. İnsanlar koşturuyordu. Mahalli bir gazete sahibiydik. O tarihte arşiv toplamaya başladık. O gün yayın yapan ulusal ve bölgesel yayınları topladık. Fotoğraflar çektik, görüntüler tespit ettik. Amacımız geleceğe geçmişten ışık tutmak ve Marmara depreminin gerçeklerini gün yüzüne çıkartmak” dedi.

“Bu sergiyi görenler o günleri yeniden yaşıyor”
Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi’nde sergiyi açan İsmail Kahraman yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz bu mekan Kültür Bakanlığı’na tescilli İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi. 10 bine yakın kitabımız ve belgesel arşivimiz var. Bunların içerisinde en önemlisi 17 Ağustos depremine ait olan bölüm. Binlerce görüntü, fotoğraf toplamıştık. Bugün depremden 20 yıl sonra arşivlerimizi ilk kez kamuoyu ile paylaşmak istedik. Burada çok sayıda gazetenin manşet görüntüleri var. Şu an Gebze’de bu merkezimiz. Burada bu verileri gördüğümüzde sanki o günleri yeniden yaşıyoruz. Keşke depremden ders ve ibret alınsaydı. Biz özel olarak bunu yaptık. Kamu kuruluşlarımızın ciddi bir deprem müzesi kurup, o dönem ne oldu, artısı, eksisi, hatası ve sevabıyla gelecek kuşaklara aktarsaydık” şeklinde konuştu.

17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi

17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi

17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi

17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi

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