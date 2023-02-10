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17 Ağustos'ta iki bacağını kaybetti, depremzedelere destek için bölgeye gitti! 'Ağustos sıcağında enkaz altında üşümüştüm'

10.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçelinde 17 Ağustos 1999 depreminde 3 gün enkaz altında kalarak, 2 bacağını kaybeden Ufuk Koçak, 6 Şubat'ta 10 ili sarsan depremlerde enkaz altında kalan engelliler, yaralanan depremzedeler ve yakınlarına destek olmak için Hatay'a gitti. Ufuk Koçak, "Onları en iyi ben anlayabilirim. Ağustos sıcağında enkaz altında üşümüştüm. Şu anda ise depremzedeler kara kışta enkaz altında kaldılar. Enkaz altından çıkartılan yaralılar ve yakınlarına destek olmaya çalışacağım" dedi.

17 Ağustos'ta iki bacağını kaybetti, depremzedelere destek için bölgeye gitti! 'Ağustos sıcağında enkaz altında üşümüştüm'

Gölcük’te 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalan, 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak, iki bacağını kaybetti. Spor ile hayata tutunarak dünya engelliler serbest dalış rekoru kıran, sörf yapan, dağa tırmanan, hayatını anlatan bir kitap yazan Ufuk Koçak, depremzedelere destek olmak için bugün deprem bölgesine gitti. Ufuk Koçak, enkaz altından kurtarılanlar, enkaz altında yaralananlar ve yakınlarına destek olacağını söyledi.

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‘ENKAZDA AĞUSTOS SICAĞINDA ÜŞÜMÜŞTÜM’

Gölcük’te enkaz altında kalarak iki bacağını kaybettiğini söyleyen Koçak, "Önce Antalya'ya bir otele gidiyorum. Oraya gelecek depremzedelerle görüşerek onlara destek olacağım. Ardından da Hatay'ın Defne ilçesine geçeceğim. Orada da enkazdan çıkartılan engelliler, enkaz altından çıkartılan yaralılar ve yakınlarıyla görüşmeler yapacağım. Hastanelerde yaralılara destek olmaya çalışacağım. Onları en iyi anlayabilecek insanlardan biriyim. Ağustos sıcağında enkaz altında üşümüştüm. Şu anda ise depremzedeler kara kışta enkaz altında kaldılar. Ben onları iyi anlıyorum. Onlarda beni iyi anlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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