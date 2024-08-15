17 Ağustos'un 25. yıl dönümü öncesi İstanbul'da korkutan rakam! 300'den fazla bina deprem olmadan bile yıkılabilir, çoğu test bile yaptırmadı

Deprem Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020’den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile beraber çalıştığı “Pera 2019” yöntemiyle kentteki yapılarda ücretsiz “hızlı tarama ile bina testi” işlemi gerçekleştiriyor. Kent sakinleri tarafından https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/ adresinden yapılan başvuruların ardından ekipler söz konusu adreslere gidiyor.

İNCELEME NASIL YAPILIYOR?

Binalarda ilk önce 5 kolonda sıva kaldırıp betonda okuma alınırken, röntgen cihazıyla da demir sayısı, aralıkları ve yerleri belirleniyor. Daha sonra kullanılan demirin özellikleri ve korozyon durumu ölçülüyor.

Test sonucunda binalara A ve B düşük risk, C orta risk, D yüksek risk, E çok yüksek risk sınıflandırması yapılıyor. Tarama sonucunda D ve E sınıfı olan binalara kapsamlı analiz yapılması öneriliyor.

DEPREM OLMADAN BİLE ÇÖKEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 6 Şubat 2023’teki depremlerden sonra talebin arttığı teste, bugüne kadar 162 bin başvuru yapıldı. Başvuru üzerine ekipler 114 bin binayı ziyaret etti. Ziyaret edilen yapılardan 79 bininde diğer kat malikleri tarafından izin verilmemesi üzerine bu binalara “hızlı tarama ile bina testi” işlemi yapılamadı.

Ekipler, 35 bin binada ise hızlı tarama işlemini gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda çoğunluğu 1999’dan önce yapılan binaların yarısının D ve E sınıfı olduğu belirlendi. İncelenen bu 35 bin binanın 318’inin kendi kendine çökebilecek durumda olduğu, 1.238’inin ise deprem güvenliğinin hiç olmadığı tespit edildi.