17 Ağustos'un 20. yılı: İstanbul depreme hazır mı?

1999 depreminden sonra İstanbul'da 30 sene içinde her an deprem olabileceği açıklandı. Beklenen Marmara Depremi'nin olma olasılığı yüzde 62 olarak ilan edildi.

Suna, imar barışı çıktığı sırada dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözlerini hatırlatıyor. Özhaseki, Türkiye'de 20 milyon konut olduğunu, bunun yaklaşık yüzde 60'ının ruhsatsız olduğunu söylemişti. Bu binaların deprem güvenlikleri olmadığına işaret eden Suna, imar barışının mal sahibi beyanına göre yapılmasının da problemli olduğu görüşünde. İmar barışına göre mal sahibi 'benim binam depreme güvenlidir' dediğinde yapı kayıt belgesini alabiliyor.

250 bin can kaybı olabilir

İstanbul'da 1 milyon 600 bin civarında bina bulunuyor. Bu binaların sadece yüzde 1'i ağır hasar görse dahi can kaybı ciddi boyutlara çıkıyor. Profesör Naci Görür, tehlikenin boyutlarını şu sözlerle anlatıyor: "Yüzde 1'i 16 bin bina. Her bir bina 4 katlı olsa, bu her katta da diyelim siz 2 tane daire koyun. Her daireye de 4 insan yerleştirin. 500 binlere gelirsiniz. Diyelim ki, insanların hepsi ölmedi. Kalan yüzde 0.5 bile 200-250 bin can kaybına götürür."

Riskli konutların yanı sıra deprem sonrası için alınan önlemler de yeterli değil. TMMOB'a göre 2000'lerin başında 496 olan deprem toplanma alanı sayısı 77'ye indi. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü AFAD ise rakamın 2 bin 850 olduğunu açıkladı.