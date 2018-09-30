17 Ağustos'un merkez üssü Gölcük'te dere yatağına yüzlerce konut

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, 17 Ağustos depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dere yatağı yapılan yüzlerce konut olduğunu ve bu evlerin depremde yıkılma riskinin çok fazla bulunduğunu söyledi. Ağdacı, "1999 depreminden sonra bırakın ders almayı daha da geriye gitmişiz" dedi.

Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kerimağa Deresi yatağına yapılan apartmanlar dikkat çekiyor. Dere yatağındaki apartmanlarda yaşayan insanların hayatlarının tehlike altında olduğunu söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, "Kerimağa Deresi'nin yatağı üzerinde onlarca hatta yüzlerce konut var. Bu sitelerin içerisinde insanlar yaşıyor. Bir tane iki tane daire de değil, onlarca yüzlerce daire, dere yatağına inşa edilmiş durumda. Bu bölgede imar izni 3 kat olmasına rağmen kot farkı gibi bahaneler kullanarak 6 katlı siteler yapılıyor. 'Deprem geliyor' diyoruz, İstanbul depremi yakında. Ondan önce bana göre Bursa depremi bekleniyor, geldiği takdirde bu konutlar çok ağır hasar alacak bu konutlarda yaşayan insanlar hayatını kaybedebilir" dedi.