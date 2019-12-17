17 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, muhafazakar seçim bölgelerini temsil eden kilit ılımlı Demokrat Partili Kongre üyelerinin Başkan Trump hakkındaki iki azil gerekçesinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak oylamasında Trump'ın azledilmesi yönünde parti çizgisinde oy kullanacaklarını bildiriyor. Gazete, böylelikle Demokrat Parti'nin siyasi açıdan en savunmasız bloğunun da Trump'ın azledilmesi çabalarına katıldığını yazıyor. Habere göre Trump'ın 2016'da aldığı, Demokrat adaylarınsa 2018 Kongre ara seçimlerinde kazandığı bölgeleri temsil eden Demokrat Kongre üyeleri, azil konusunda kararsızlık yaşıyordu. Ancak daha sonra azil sürecini ilerletmekten başka çare olmadığı konusunda ikna olduklarını açıklayan ılımlı Demokratlar, bu kararın 2020 seçimlerinde Kongre'deki sandalyelerine mal olacağının farkında olduklarını da kaydetti. Üyeler, aldıkları kararın siyasi güdümlü olmadığını, Anayasa, hukukun üstünlüğü ilkesi ve Amerikan tarihi ışığı altında alınmış bir karar olduğunu vurguladı. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Çarşamba günü yapılacak oylamada Trump hakkındaki Kongre'nin işleyişini engelleme ve başkanlık görevini kötüye kullanma şeklindeki iki azil gerekçesinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan gazete, Temsilciler Meclisi'nin bugün hükümetin kapanmasını engellemek için hazırlanan 1 trilyon 400 milyar dolarlık harcama anlaşmasını oylayacağını, Perşembe günüyse Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA'nın yerini alacak yeni anlaşmayı onaylayacağını hatırlatıyor.

Washington Post ise Hindistan'da tartışma yaratan yeni vatandaşlık yasası nedeniyle patlak veren protestoları aktarıyor. Habere göre 11 Aralık'ta geçirilen yasa uyarınca dini inanç, ilk kez Hindistan'da vatandaşlık için bir kriter olarak kabul edildi. Hindistan'da en yaygın olan altı dini inanca mensup göçmenlerin vatandaşlık almasını hızlandırmayı öngören, ancak Müslümanlar'ı bu kapsama almayan yasa, Mayıs ayında yeniden seçilen ve Hindistan'da Hindu'ların üstünlüğü olduğunu savunan Başbakan Narendra Modi'nin en büyük önceliklerinden biriydi. Muhaliflerse Anayasa'ya aykırı olan bu kararın Hindistan'ın kuruluş ilkelerinden sekülerlikle de taban tabana zıt düştüğünü savunuyor. Modi Hükümeti'yse yasanın amacının Hindistan'a kaçak olarak Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan giriş yapan ve dini inancı nedeniyle baskı altında kalan göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları gidermek olduğunu savunuyor. Kimileri yeni yasanın ayrımcılığı kışkırttığını kaydederken diğerleri, özellikle Hindistan'ın kuzeydoğusunda demografik ve linguistik değişime yol aşabileceği korkusu yaşıyor. Dün ülke çapında en az 17 kentte protestolar patlak verdi. Habere göre kuzeydoğudaki Assam eyaletinde polisin yasa karşıtı protestoları bastırmak için açtığı ateş sonucu dört kişi öldü. Öğrencilerinin çoğu Müslüman olan bir üniversiteye yapılan baskın sonucuysa yaklaşık 200 öğrenci yaralandı.