17 Aralık davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan dönemin emniyet müdürleri, Fethullah Gülen ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada son savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Mahkeme bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma," "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fethullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının da ayrılmasına karar verdi.