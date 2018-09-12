17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 2 yılı aşkın süredir tutuklu olan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur’un yargılandığı davanın ikinci duruşması Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görüldü. Geçen duruşmada başladığı savunmasına devam İbrahim Okur, o zamanki adıyla HSYK yöneticisi olduğu dönemde FETÖ üyesi hakim ve savcıların yargıda etkin görevlere geldiği suçlamasını reddetti. Okur, 17-25 Aralık operasyonları sürecinde yargının zirvesi ile dönemin hükümeti arasında yaşananları da ilk kez anlattı.

"ZEKERİYA ÖZ'E BAĞLI BÜRODAN OPERASYON YAPILYOR"



17 Aralık 2013 sabahı saat 08:00 sularında daireye giderken yolda Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in kendisini telefon aradığını belirten Okur, şöyle devam etti:

“İstanbul’da arkadaşlar (arkadaşlar tabiriyle ironiyle cemaatçi isimleri kastederdi) soruşturma başlatmışlar, bilgi alıp bana dönebilir misin’ dedi. Bunun üzerine yoldayken Fikren Seçen’i arayıp ‘İstanbul’da bir soruşturma varmış, neyle ilgili?’ diye sordum. Kendisi ‘Bilgisi olmadığını araştırıp döneceğini’ söyledi. Yarım saat kadar sonra beni aradı ve ‘Zekeriya Öz’e bağlı bürodan Rıza Sarraf isimli bir işadamı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve bazı Bakan çocuklarıyla ilgili operasyon yapıldığını, ilgili savcılara ulaşamadığını, ayrıntılı bilgi alamadığını’ söyledi. Ben 17 Aralık soruşturmasından bu şeklide haberdar oldum.”