"17 Aralık kumpas" davası

İSTANBUL (AA) - Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.

Söz verilen bir kısım sanıklar, örgütle hiçbir bağlantılarının olmadığını, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, sadece FETÖ ile değil, diğer örgütlerle de bağlarının bulunmadığını iddia etti.

Sanıklar, görev aldıkları mali şube müdürlüğünde usulsüzlükler yapmadıklarını, örgüte sempati dahi duymadıklarını, bu sebeple örgütün talimatıyla işlem yapmadıklarını öne sürdü.

Söz verilen sanıkların avukatları da müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını ifade ederek, suçsuz olduğunu savundukları sanıkların beraatini istedi.

Sanıkların beyanlarının alınması tamamlandığı için duruşma yarına ertelendi.

