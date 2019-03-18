- 17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, ’hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

IHAAW130105-ASA\/18-03-2019 \n- 17 Aral\u0131k Kumpas Davas\u0131\u2019nda 15 san\u0131k, \u2019h\u00fck\u00fcmeti ortadan kald\u0131rmaya te\u015febb\u00fcs\u2019 su\u00e7undan a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131. \n18.03.2019 13:01:05 TSI\nNNNNHamile kal\u0131rsa d\u00fcnyada bir ilk ya\u015fanacak!Denizli\u2019de Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a hakaret eden \u015fah\u0131s tutukland\u0131\u00c7ocuk park\u0131nda deh\u015fet
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