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17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, ’hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

IHAAW130105-ASA/18-03-2019 - 17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, ’hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 18.03.2019 13:01:05 TSI NNNN

IHAAW130105-ASA/18-03-2019

- 17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, ’hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

18.03.2019 13:01:05 TSI
NNNN

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