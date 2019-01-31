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17 Aralık kumpas davasında 25 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 19:15 | Son Güncelleme

17 Aralık soruşturması kumpas yapılmasına ilişkin davada savcı, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı’nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ’nin elebaşısı Fetullah Gülen ile dönemin emniyet müdürleri ve ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 10’u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

17 Aralık soruşturması kumpas yapılmasına ilişkin davada savcı, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı’nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla FETÖ’nin elebaşısı Fetullah Gülen ile dönemin emniyet müdürleri ve ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 10’u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

25 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
FETÖ yapılanması ve eylemleriyle ilgili bilgi verilen mütalaada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy’un da aralarında bulunduğu 25 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Savcı mütalaasında bu sanıklar hakkında ayrıca 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen "haberleşme hürriyetinin ihlali ve ifşası" ile 4,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından da şikayetçi sayısı kadar cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 23 sanığın da "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, sanıklardan Mutlu Acil’in "silahlı terör örgütüne üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 16 yıldan 37,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada sanıklar Fatih Yardım, Muhammet Murat Yaşar ve Mehmet Yeşilkaya’nın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunamaması nedeniyle beraatları talep edilirken, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın’ın dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Savcılık mütalaasının ardından söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve taraflara beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Heyet, duruşmaların Silivri Cezaevi’ndeki büyük salonda yapılmasını da hükme bağladı.

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