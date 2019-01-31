17 Aralık kumpas davasında 25 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi (ARŞİV)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-TAKİPSİZLİKLE sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, aralarında İstanbul Organize eski Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve İstanbul eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 25 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcı 106 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, sanıklar Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, İsmail Arpacı, İbrahim Şener, Savaş Akyol, Sefa Erdal, Mehmet Sait Sevinç, Ömer Atalay, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Adem Atik, Duran Denizci, Emre Okur, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Muhammed Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner ve Salih Mümin Baykuş'un, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.