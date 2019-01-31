IHAAW182001-ASA/31-01-2019
- 17 Aralık kumpas davasında mütalaasını açıklayan savcı, eski Emniyet Müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı’nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
31.01.2019 18:20:01 TSI
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