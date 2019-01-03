17 ARALIK KUMPAS DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

TANIK SAVCI BEKİR GENCER: "ALELACELE OPERASYON YAPTILAR"

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 5'i firari 67 sanığın yargılandığı davada, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Duruşmada, tanık olarak dinlenen Savcı Bekir Gencer, soruşturma dosyasında operasyon yapacak hiçbir şey olmadığını belirterek "Alelacele operasyon yaptılar. Seçime az kalan bir dönemde ben şehircilik ve kamu görevlilerinin olduğu bir soruşturmada operasyon yapmadım, yapmam da. Burada operasyon yapacak bir şey de yoktu" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç'ın bulunduğu 6 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşma salonuna Antalya'dan SEGBİS ile bağlanan Savcı Bekir Gencer, soruşturma dosyasına savcı Seyfettin Yiğit'ten (15 Temmuz'dan sonra tutuklanan ve cezaevinde intihar eden) sonra kendisinin baktığını anlattı. Gencer, "Soruşturma dosyasını incelediğimde örgütlük bir durum yoktu. Dosyadaki tapelere göre olsa olsa rüşvet suçlaması yapılabilirdi, ki bu da bana getirilen tapelere göre yeterli değildi. Soruşturma dosyasında operasyon yapacak hiçbir şey olmadığından dosyayı memur suçları savcılığına gönderdim. Soruşturmaya daha sonra Mehmet Yüzgeç yürüttü" dedi. Savcı Gencer, "Bunlar benden sonra soruşturmayı tamamlamadan, eksiklikleri giderilmeden, alelacele operasyon yaptılar. Seçime az kalan bir dönemde ben şehircilik ve kamu görevlilerinin olduğu bir soruşturmada operasyon yapmadım, yapmam da. Burada operasyon yapacak bir şey de yoktu. Dosyada hiçbir delil yoktu, bir iki tape dışında. O da delil değil. Dosya dolu olsa bile böyle nitelikli bir soruşturmada bilirkişi raporu alınması, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş delillere dayanması gerekirdi. Ben de bu gerekçelerle dosyayı memur suçları bürosuna iade etmiştim. Ama bunlar seçim öncesi böyle bir operasyon yapıyorlar. Ben o dönem operasyon yapmayacağımı, dosyayı bilirkişiye göndereceğimi, başsavcı vekiline söylemiştim. Ama benden sonra FETÖ dosyayı evirip çevirip seçim öncesi operasyona dönüştürdü" dedi.