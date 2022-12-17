17 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları arama motorlarında araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (17 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

2022.12.17 07:30:10 40.0980 31.7102 4.0 -.- 2.0 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.12.17 07:27:28 36.0373 30.9703 5.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.17 07:26:07 40.8053 31.0633 10.2 -.- 2.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.12.17 06:27:49 37.2347 42.6220 6.2 -.- 2.0 -.- CARDAKLI-SILOPI (SIRNAK) İlksel

2022.12.17 06:19:42 40.6947 30.8792 4.0 -.- 1.3 -.- GUNEY-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2022.12.17 05:38:55 38.3132 24.2005 20.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.17 05:28:11 37.0183 30.1038 6.2 -.- 2.1 -.- ULUCAK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.12.17 05:25:31 38.2837 24.2315 6.2 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel

2022.12.17 04:46:25 39.7918 42.7903 7.7 -.- 1.6 -.- DEGIRMENOLUGU-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2022.12.17 04:46:05 38.2537 24.2007 9.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.17 04:40:06 38.5818 43.3955 21.7 -.- 1.3 -.- ALABAYIR-(VAN) İlksel

2022.12.17 04:16:05 37.0488 28.2008 14.8 -.- 1.2 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

2022.12.17 04:05:13 38.2975 26.7553 9.8 -.- 1.7 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR) İlksel

2022.12.17 04:02:18 40.2902 27.5818 4.9 -.- 1.5 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.12.17 04:02:08 37.8557 26.7920 8.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.17 04:01:35 40.3558 27.5632 5.2 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.17 03:58:36 41.3887 25.4010 7.6 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.17 03:51:29 39.4650 33.0447 5.2 -.- 1.6 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2022.12.17 03:39:19 35.4695 22.7458 70.5 -.- 3.6 3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.17 02:47:07 40.6783 30.9603 11.6 -.- 1.4 -.- DIKMEN-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2022.12.17 02:40:28 40.7663 30.8763 16.1 -.- 1.2 -.- MUHAPDEDE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.17 01:41:22 40.7943 31.0652 16.5 -.- 1.8 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.12.17 01:23:31 37.0087 28.3760 5.0 -.- 0.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.17 01:13:40 40.7575 30.9577 4.3 -.- 1.3 -.- AKSU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.17 00:51:39 38.3282 24.3018 12.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.17 00:17:25 38.3153 24.2603 7.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.17 00:15:37 36.9708 32.7280 10.7 -.- 1.5 -.- UMURLAR-HADIM (KONYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



