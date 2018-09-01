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17. Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Adahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy: - "Festivalimizin yaklaşık 70 yıldır Kafkas arısının gen merkezi olarak tescil edilen havzada gerçekleştirilmesi elbetteki çok önemli"

Ardahan'da, yöreye özgü balın ve kültürün tanıtılması amacıyla düzenlenen "17. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı.

Festivalde, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, burada yaptığı konuşmada, festival ile Ardahan'ın kültürünün ve balının geniş coğrafyaya tanıtılmasını amaçladıklarını belirtti.

Balda olduğu gibi kültürde de şehrin önemli noktada bulunduğunu, Ardahan balının Türk Patent Enstitüsünce geçen yıl tescillendiğini anımsatan Köksoy, "Festivalimizin yaklaşık 70 yıldır Kafkas arısının gen merkezi olarak tescil edilen havzada gerçekleştirilmesi elbetteki çok önemli. Kültür olarak da bu bölge binlerce yıldır Kafkasya'ya, Orta Asya'ya açılan önemli koridordur. Bizler festivalimizi bu iki önemli değer çerçevesinde organize ediyoruz." diye konuştu.

Programdakiler daha sonra etkinliklerin yapıldığı Ardahan Kalesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe eşlik eden halk ozanları, halk oyunları ekibi ve deve maketi vatandaşlardan ilgi gördü.

Yürüyüş sonrası görevlilerce, kalede açılan stantlardaki ballarla ilgili davetlilere bilgi verildi.

Kaledeki etkinliklerde halk oyunları ekipleri gösteri sundu, davetlilere bal şerbeti ikram edildi.

Program, Ardahan Belediyesi Konferans Salonu'nda festival konulu panelle sürdürüldü.

İki gün sürecek festivalin açılışına Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, il dışından gelen davetliler ve vatandaşlar da katıldı.

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Ardahan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy Ulusal Kültür ve Bal Festivali

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