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17 ayrı ilde aranan hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 01:04 | Son Güncelleme

17 ayrı ilde aranan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi Bozbeyi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobil sürücüsünün üst aramasında kimliğinin bulunmaması üzerine şüpheliyi emniyete götürdü.

Emniyette işlemleri yapılan şüphelinin gerçek kimliğinin S.K. olduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda 17 ayrı ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan arandığı, 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 4 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi.

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17 ayrı il Adıyaman Hükümlü kesinleşmiş hapis cezası

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