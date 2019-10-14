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17 ayrı suçtan aranan kapkaççı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da, polis ekiplerince yapılan çalışmada 17 ayrı suçtan aranan kapkaççı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul’da, polis ekiplerince yapılan çalışmada 17 ayrı suçtan aranan kapkaççı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken kapkaç anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 28 Eylül tarihinde yaşanan 3 farklı kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelinin 18 yaşından küçük Ü.B. olduğunu belirledi. Emniyet güçleri, hakkında 17 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin Şehit Muhtar Mahallesi’nde bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ilçe polisi, baskında Ü.B. adlı kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette Ü.B.’nin yapılan sorgusunda 4 kapkaç, 1 evden hırsızlık, 1 gasp, 1 uyuşturucu madde kullanımı, 6 ayrı açıktan hırsızlık, 2 farklı otodan hırsızlık, 1 kasten yaralama ve 1 de taksirle yaralama olmak üzere toplam 17 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemi tamamlanan şüpheli Ü.B., 1 Ekim Salı günü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan şahsın gerçekleştirdiği kapkaç olayından ikisi, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerin ilkinde, akşam saatlerinde caddede yürüyen 2 kadının yanına yaklaşan zanlı, bir kadının elindeki cep telefonunu alıp kayıplara karışıyor. İkinci kapkaç olayı ise aynı cadde üzerinde bu kez gündüz meydana geliyor. Telefonda konuşma numarası yapan şüpheli, caddede tek başına yürüyen kadının arkasından yaklaşarak çantasını çekip alıyor.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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