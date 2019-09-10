HABER

17 bin kişi havaalanında mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Japonya’nın başkenti Tokyo ve Narita Havaalanı’nı birbirine bağlayan ulaşım hatlarının tayfunda zarar görmesi nedeniyle 17 bin kişi gece boyunca havaalanında mahsur kaldı.Japonya’da dün etki gösteren ve hayatı felç eden Faxai Tayfunu’nun etkileri gece boyunca devam etti.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve Narita Havaalanı’nı birbirine bağlayan ulaşım hatlarının tayfunda zarar görmesi nedeniyle 17 bin kişi gece boyunca havaalanında mahsur kaldı.
Japonya’da dün etki gösteren ve hayatı felç eden Faxai Tayfunu’nun etkileri gece boyunca devam etti. Faxai Tayfunu Narita Havaalanı ve Tokyo metropol bölgesini birbirine bağlayan demiryolu ulaşım hizmetlerini aksattığından 17 bin kişi sabaha dek Narita Havaalanı’nda mahsur kaldı. Terminallerde mahsur kalan yolculara ek olarak, gece boyu iniş yapmaya devam eden uçaklar nedeniyle havaalanı yetkilileri, biriken kalabalığa uyku tulumları ve temel gıda maddeleri dağıtmak zorunda kaldı. Ayrıca havaalanı yolcu terminallerine mobil şarj istasyonlarının kurulduğu belirtildi.
Havaalanı işletmecileri, salı sabah saatleri itibariyle halen terminal 1’de 3 bin 300, terminal 2’de 9 bin 300, terminal 3’te ise 700’ün üzerinde yolcunun bulunduğunu açıkladı. Salı sabahı itibariyle tren seferleri kısmi olarak devam etse de Chiba, Ibaraki ve Kanagawa eyaletlerinin bazı kısımlarının hala elektriksiz olduğu kaydedildi.

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Van'da PKK sığınakları imha edildiVan'da PKK sığınakları imha edildi
Kamyon kasasındaki boya kazanında patlama: 5 yaralıKamyon kasasındaki boya kazanında patlama: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.