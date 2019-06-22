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17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 17:47 | Son Güncelleme

BİLECİK’in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, bir kadının içinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantasını çaldığı öne sürülen 2’si kadın, 3 kişi tutuklandı.

17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 kişi tutuklandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, bir kadının içinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantasını çaldığı öne sürülen 2’si kadın, 3 kişi tutuklandı.
Eskişehir’de 10 gün önce otomobil kiralayan H.M. (45), S.U. (43) ve D.A. (46), Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisine gitti. Bu kişiler, tesisin kafe bölümünde yemek yiyen İ.Ç. adlı kadının çantasını çalarak kaçtı. İ.Ç. çantasının çalındığını fark edip, polise bildirdi. Güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin H.M. ile S.U. ve D.A. isimli kadınlar olduğunu belirledi.
Polisin düzenlediği operasyonla 3 şüpheli, Eskişehir kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ancak çalınan ziynet eşyaları bulunamadı. Şüphelilerden D.A.'nın 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 kişi tutuklandı17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 kişi tutuklandı

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