HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 bin TL harcadı, ağaçlarını keseni fotokapanla yakaladı

17 bin TL harcadı, ağaçlarını keseni fotokapanla yakaladı

28.01.2021 10:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir kişi kayısı bahçesindeki ağaçları kesip, kıran kişiyi yakalamak için 17 bin TL masraf edip foto kapan yerleştirdi.

Elazığ’da bir kişi kayısı bahçesindeki ağaçları kesip, kıran kişiyi yakalamak için 17 bin TL masraf edip foto kapan yerleştirdi. Şahıs ağaçlara zarar verirken görüntülenip, yakalandı hakkında yasal işlem yapıldı.
Olay, Baskil’in Gemici köyünde bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kürüm’e ait 20 dönümlük bahçedeki bazı kayısı ağaçları 2 ay önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. Yeniden fidan diken Kürüm’ün bahçedeki ağaçları 2 ay içerisinde 3 defa daha kesilip kırıldı. Bu durum karşısında şahsı tespit etmek isteyen Kürüm, 17 bin TL harcayarak hem fotokapan hemde belirli bir noktaya güvenlik kamerası yerleştirdi. Önceki gün yine fidanların kırıldığını fark eden Kürüm, foto kapan görüntülerine şahsın yansıdığını belirleyerek durumu jandarmaya bildirdi. Şahsın, Ş.A. olduğu tespit edildi, jandarma ekipleri tarafından şahıs yakalanarak ifadesi alınıp yasal işlem başlatıldı.
İlk önceleri ağaçların kesilmesini çok önemsemediğini ifade eden Ahmet Kürüm,” İlkinde 150 kök kayısı ağacımıza zarar verilmişti. Biz çok önemsemedik. Olabilir dedik. Daha sonra tekrar kayısı ağaçlarını diktik, tekrar kesildi. Yaklaşık bir hafta sonra oldu bu olay. 3. kez yine aynı olay oldu. En son olay da ise yeni ektiğimiz kayısılar ve eski kayısı ağaçlarımız kesilmişti. Bu olaylardan sonra gittim 17 bin liraya 4 tane kamera aldım.3 tanesi fotokapandı. Geçtiğimiz gün telefonuma bir uyarı geldi. Kamera da akşam saatlerinde bir kişi yine kayısı ağaçlarını kesiyordu" dedi.
Kayısılarına zarar veren kişiyi kameralardan teşhis edip şikayette bulunduklarını ifade eden Kürüm, 2 ayda 460 kök kayısı ağacı kesen şahsı tanıdıklarını ancak neden böyle yaptığını bilmediklerini belirterek, hakkında şikayetçi olduklarını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Kartal'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varKartal'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Çiçeksepeti çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Çiçeksepeti çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Prof. Dr. Tufan Tükek: Koronavirüs saç dökülmesine yol açıyor

'Nedeni henüz bilinmiyor' dedi ve açıkladı: Koronavirüs...

Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

Tekerlekli sandalyesi çalınan gencin yürek yakan feryadı: Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar

Bunun adı vicdansızlık! Feryadı yürek yaktı

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Kartal'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kartal'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bilim Kurulu üyesi Tezer: Kısıtlamalar devam etmeli

Bilim Kurulu üyesinden kısıtlamalarla ilgili flaş açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.