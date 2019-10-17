17 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partililer'in Suriye politikasından ötürü Başkan Trump'ı eleştirdiklerini yazıyor. Gazete, Amerika'nın Suriye'deki askerlerini geri çekmesine karşı çıkan ve Trump Yönetimi'ni, Türkiye'nin Suriye'deki müdahalesini kontrol altına almaya çağıran tasarının, Temsilciler Meclisi'nde 60 oya karşı 354 oyla kabul edildiğini kaydediyor. Habere göre tasarıya 129 Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesinin destek vermesi, partizan çizgilerin çok net çizildiği bu dönemde, partinin Trump'a karşı tavır aldığı nadir örneklerden biri oldu. Gazete, bugünkü baş yazısında, tasarının simgesel anlam taşıdığını, ancak Trump'ın bunu yine de ciddiye alması gerektiğini kaydediyor. Bunun nedeni, tasarının Trump'ın dış siyasetle ilgili kararlarına ilişkin güvenin erozyona uğradığının ve bu erozyonun başka alanlara da yayılacağı kaygısının kanıtı olma niteliği taşıması. Gazeteye göre Cumhuriyetçiler'in çoğu Amerika'nın küresel lider olması ve gerektiğinde askeri gücünü devreye sokması gerektiğine hala inanıyor. Oylamadan sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın Beyaz Saray'a Trump'la görüşmeye gittiğini yazan gazete, toplantının çok kısa ve tartışmalı geçtiğini bildiriyor. Trump'ın toplantıda Pelosi'ye ”üçüncü sınıf siyasetçi” yakıştırması yapması da haberin ayrıntıları arasında. Dün Beyaz Saray'da yapılan ve kısa kesilen toplantı, Pelosi ve Trump'ın, Temsilciler Meclisi'nin Trump aleyhine azil soruşturması başlatmasından bu yana ilk kez karşı karşıya geldiği görüşmeydi.

New York Times ise Başkan Trump'ın talep edilen belgeleri ibraz etmeyi ve görgü tanıklarının ifade vermesini reddederek azil soruşturmasını engellemeye çalışmasının işe yaramamaya başladığını yazıyor. Gazete, Trump'ın başkanlığını tehlikeye sokmaya başlayan soruşturmanın, Başkan'ın en yakın çevresinin de dağılmaya başladığına işaret ettiği yorumunda bulunuyor. Habere göre Trump Yönetimi'nde görev yapan diplomatlar ve üst düzey yetkililer, azil soruşturmasının açılmasına ön ayak olan muhbirin ihbarında yer alan iddiaları doğrular nitelikte, birer birer ifade vermeye başladı. Son olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eski danışmanlarından Michael McKinley, dün Kongre'de gönüllü olarak verdiği altı saat süren ifadesinde, kariyerini diplomasiye adamış yetkililerin arka plana itildiğini, yerlerineyse ”iç siyasi emelleri ilerletmek” için başkalarının geçtiğini söyledi. McKinley, Trump Yönetimi'nin deneyimli diplomatlara yönelik muamelesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle Pompeo'nun danışmanlığı görevinden istifa ettiğini kaydetti. Amerika'nın Avrupa Birliği Temsilcisi Gordon Sondland'ın ise bugün ifade vermesi bekleniyor. Sondland, Trump'ın Ukrayna'ya yönelik baskı politikasında rol alan kilit figürlerden biri. Ukrayna'da görev yapan en üst düzey diplomatlardan William Taylor'ınsa önümüzdeki Salı günü ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında açıklanan telefon mesajlaşmalarına göre Taylor, Trump'ın danışmanlarının Ukrayna'ya yapılacak 391 milyon dolarlık yardımı siyasi çıkar için kullanma çabasını ”delilik” olarak nitelemişti.