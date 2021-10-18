MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 17 Ekim MasterChef kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

17 Ekim MasterChef kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

18.10.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ekim akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacı MasterChef'e veda etti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya MasterChef programının jüri üyeliği görevini üstleniyor. Bu akşam MasterChef'te kıran kırana mücadele verildi. İşte merak edilenler...

17 Ekim MasterChef kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

Geçtiğimiz hafta boyunca eleme adayı ve dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme potasına giren isimler Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan olmuştu. 17 Ekim akşamında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacıların çıkardığı tabakları tadan jüri üyeleri kimin eleneceğine karar verdi. İşte merak edilenler...

17 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

17 Ekim gecesinde eleme potasında yer alan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan MasterChef macerasına devam etmek için şeflerin talep ettiği ürünü en başarılı şekilde çıkarmak için zamanla yarıştılar. Süre bittikten sonra tadım testi yapan şefler en başarılı tabakların Eren, Pelin, Burcu ve Ateş'e ait olduğunu söyledi. Böylelikle bu 4 yarışmacı elenme potasından çıktı.

17 Ekim MasterChef kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

İlk eleme oyununda başarılı olamayan Rabia, Mert ve Milhan ise 2. eleme oyununda karşı karşıya geldiler. Süre bittikten sonra en başarısız tabağın Milhan'a ait olduğu açıklandı. 17 Ekim akşamında MasterChef'e veda eden isim Milhan oldu.

17 Ekim MasterChef kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında ve nereli?MasterChef Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında ve nereli?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı dekoltesinin kurbanı olduİddialı dekoltesinin kurbanı oldu
PARTNERÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem olduÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem oldu
Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan davası için şehir bile değiştirdiler: Geçmişin faturası 7 yaşındaki çocuğa kesildi

Kan davası için şehir bile değiştirdiler: Geçmişin faturası 7 yaşındaki çocuğa kesildi

Squid Game gerçek oldu! 100 bin euro için 50 saat boyunca dans ettiler

Squid Game gerçek oldu! 100 bin euro için 50 saat boyunca dans ettiler

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Trabzonspor F.Bahçe'yi devirdi, liderliğe oturdu

Trabzonspor F.Bahçe'yi devirdi, liderliğe oturdu

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Okan Bayülgen'den Karadağlı ve Erbil yorumu! "Beni de linç etmesinler..."

Okan Bayülgen'den Karadağlı ve Erbil yorumu! "Beni de linç etmesinler..."

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.