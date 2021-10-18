17 Ekim MasterChef kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

Geçtiğimiz hafta boyunca eleme adayı ve dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme potasına giren isimler Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan olmuştu. 17 Ekim akşamında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacıların çıkardığı tabakları tadan jüri üyeleri kimin eleneceğine karar verdi. İşte merak edilenler...

17 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

17 Ekim gecesinde eleme potasında yer alan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan MasterChef macerasına devam etmek için şeflerin talep ettiği ürünü en başarılı şekilde çıkarmak için zamanla yarıştılar. Süre bittikten sonra tadım testi yapan şefler en başarılı tabakların Eren, Pelin, Burcu ve Ateş'e ait olduğunu söyledi. Böylelikle bu 4 yarışmacı elenme potasından çıktı.

İlk eleme oyununda başarılı olamayan Rabia, Mert ve Milhan ise 2. eleme oyununda karşı karşıya geldiler. Süre bittikten sonra en başarısız tabağın Milhan'a ait olduğu açıklandı. 17 Ekim akşamında MasterChef'e veda eden isim Milhan oldu.



