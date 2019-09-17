17 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yönelik saldırıların sorumlusunun İran olduğunun göründüğünü kaydeden Başkan Trump'ın buna rağmen Tahran'la askeri yüzleşmeden kaçınmak istediğini söylediğini yazıyor. Habere göre saldırının küresel petrol piyasaları üzerindeki etkisini hafife alan Trump, sorunlara diplomatik yollardan çözüm arama arzusu sergiliyor. Beyaz Saray'da Cumartesi günkü saldırıların sorumlusunun İran olup olmadığına yönelik bir soruya ”Öyle görünüyor” şeklinde yanıt veren Trump, İran'ı doğrudan suçlamaktan kaçındı. Öte yandan Suudi Arabistan'ın hafta sonundaki saldırılar nedeniyle dört yıldan uzun süre önce Yemen'le savaşa girdiğinden bu yana en ağır darbeyi alması, dün petrol fiyatlarının yüzde on oranında yükselmesine neden oldu. Bu, petrol fiyatlarının son on yıl içindeki en hızlı yükselişine işaret ediyor. Korkulması gereken bir askeri kapasiteye sahip olan Amerika'nın gerekirse savaşa hazır olduğunu kaydeden Trump, savaş istemediklerini, İranlı yetkililerinse anlaşma yapmak istediklerini bildiğini söyledi. Gazeteye göre Trump'ın bu sözleri, bir gün önce Amerika'nın hedefe kilitlendiği ve Suudi Arabistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçmeye hazır olduğu şeklindeki Twitter mesajından çok daha farklı bir içerik sergiliyor. Dün gazetecilere yaptığı açıklamada Suudiler'i koruma sözü vermediğini belirten Başkan, Suudi Arabistan'la konuşacağını söyledi. Öte yandan İran'ın bölgedeki en büyük rakibi olan Suudi Arabistan, saldırıda İran'a ait silahların kullanıldığını kaydetse de İran'ı doğrudan suçlamaktan kaçındı ve derhal misilleme yapma çağrısında bulunmadı. Gazete, dünya liderlerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için biraraya gelmesine sadece bir hafta kala ne Suudi Arabistan ne de Başkan Trump'ın gerginlikleri daha geniş kapsamlı bir çatışmaya taşıma niyetinde olduğu yorumu yapıyor.
Washington Post ise geçen yıl Senato'da 48'e karşı sadece 50 oyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki son cinsel istismar iddialarının ve FBI'ın önceki iddiaları yeterince soruşturmamasının, Kavanaugh'nun onay süreciyle ilgili hararetli tartışmaları yeniden açtığını yazıyor. Habere göre Demokrat Partili Delaware Senatörü Chris Coons, geçen yıl Cumhuriyetçi senatörlerin ısrarı ve Beyaz Saray'ın yeşil ışık yakması üzerine Kavanaugh hakkında başlatılan FBI soruşturmasının kapsamının son derece dar olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. FBI'ın bir soruşturmanın kapsamı hakkında kendi başına karar alamayacağının altını çizen Coons, Kavanaugh'nun geçmişiyle ilgili soruşturmanın kapsamının kimin talimatı üzerine daraltıldığının anlaşılması gerektiğini söyledi. Senatör Coons, dün Washington Post'la yaptığı söyleşide, FBI'dan, Brett Kavanaugh'nun Yale Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan ve şu anda Washington'da kar amacı gitmeyen etkin bir kurumun başında bulunan Max Stier'ın Kavanaugh hakkındaki iddialarını soruşturmasını istediğini söyledi. 2 Ekim 2018'de FBI Başkanı Christopher Wray'e mektup yazarak Max Stier'ın iddialarının derinlemesine incelenmesini talep eden Senatör Coons'un bu talebi, yerine getirilmedi. Gazete, Kavanaugh'nun Coons'un FBI Başkanı'na soruşturmanın devam etmesi talebiyle mektup yazmasından dört gün sonra, 6 Ekim'de Senato onayı aldığını hatırlatıyor.
Wall Street Journal ise uluslararası havacılık emniyeti müfettişlerinden oluşan bir panelin, Boeing'in 737 MAX model yolcu uçaklarının Amerika'daki onay sürecini eleştirmesinin beklendiği raporunu tamamlamak üzere olduğunu yazıyor. Raporun sonuçları hakkında bilgilendirilen kişilerden alınan habere göre panel, gelecekte imal edilecek yolcu uçaklarının karmaşık otomatik sistemlerinin nasıl onaylanması gerektiğinin gözden geçirilmesi çağrısı yapıyor. Boeing 737 MAX modeli yolcu uçaklarının uçuşu, önce 2018 Ekim'inde Endonezya'da, sonraysa 2019 Mart'ında Etiyopya'da yaşanan kazalardan sonra askıya alınmıştı. Raporun Federal Havacılık Dairesi FAA'i, uçuş kontrol özelliklerinin güvenliğini değerlendirmede uçak imal eden firmalara yetki verme konusunda açık, net ve şeffaf davranmadığı yönünde eleştirmesi bekleniyor. Federal Havacılık Dairesi'nin uçakların otomatik sistemlerinin tasarımında yapılan önemli değişikliklere yeterince dikkat etmediği de raporda yer alması beklenen eleştiriler arasında. Raporun Federal Havacılık Dairesi'ne yönelttiği bir başka eleştirininse uçaklara ruhsat verilmesi sürecinde Federal Havacılık Dairesi'nin yabancı yetkililerle yeterince veri paylaşımında bulunmadığı olması bekleniyor.
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