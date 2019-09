17 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yönelik saldırıların sorumlusunun İran olduğunun göründüğünü kaydeden Başkan Trump'ın buna rağmen Tahran'la askeri yüzleşmeden kaçınmak istediğini söylediğini yazıyor. Habere göre saldırının küresel petrol piyasaları üzerindeki etkisini hafife alan Trump, sorunlara diplomatik yollardan çözüm arama arzusu sergiliyor. Beyaz Saray'da Cumartesi günkü saldırıların sorumlusunun İran olup olmadığına yönelik bir soruya ”Öyle görünüyor” şeklinde yanıt veren Trump, İran'ı doğrudan suçlamaktan kaçındı. Öte yandan Suudi Arabistan'ın hafta sonundaki saldırılar nedeniyle dört yıldan uzun süre önce Yemen'le savaşa girdiğinden bu yana en ağır darbeyi alması, dün petrol fiyatlarının yüzde on oranında yükselmesine neden oldu. Bu, petrol fiyatlarının son on yıl içindeki en hızlı yükselişine işaret ediyor. Korkulması gereken bir askeri kapasiteye sahip olan Amerika'nın gerekirse savaşa hazır olduğunu kaydeden Trump, savaş istemediklerini, İranlı yetkililerinse anlaşma yapmak istediklerini bildiğini söyledi. Gazeteye göre Trump'ın bu sözleri, bir gün önce Amerika'nın hedefe kilitlendiği ve Suudi Arabistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçmeye hazır olduğu şeklindeki Twitter mesajından çok daha farklı bir içerik sergiliyor. Dün gazetecilere yaptığı açıklamada Suudiler'i koruma sözü vermediğini belirten Başkan, Suudi Arabistan'la konuşacağını söyledi. Öte yandan İran'ın bölgedeki en büyük rakibi olan Suudi Arabistan, saldırıda İran'a ait silahların kullanıldığını kaydetse de İran'ı doğrudan suçlamaktan kaçındı ve derhal misilleme yapma çağrısında bulunmadı. Gazete, dünya liderlerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için biraraya gelmesine sadece bir hafta kala ne Suudi Arabistan ne de Başkan Trump'ın gerginlikleri daha geniş kapsamlı bir çatışmaya taşıma niyetinde olduğu yorumu yapıyor.