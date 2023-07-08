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  4. 17 gün boyunca ağlayarak birlikte aramışlar! Her detayı korkunç... Ahşaptan sandıktan vahşet çıktı 'Telefonundan gelen mesajda...'

17 gün boyunca ağlayarak birlikte aramışlar! Her detayı korkunç... Ahşaptan sandıktan vahşet çıktı 'Telefonundan gelen mesajda...'

08.07.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borcu olduğu patronu Ümit Şahin’i öldürüp cesedini ahşap sandığa koyup boş araziye bıraktığı suçlamasıyla müebbet hapsi istenen O.C.K., 17 günlük arama çalışmalarına katılmış. Şahin’in babası “Birlikte günlerce aradık. Ona ‘Ümit nerede’ diye sordum. ‘Bilmiyorum’ dedi. Ümit’e mesaj attım ve gelen mesajda, geleceğini, dükkanı açmamı istediğini yazıyordu. Çok bekledik, gelmeyince O.C.K.'ye ne yapacağımızı sordum. ‘Gelecek kafası biraz bozuk’ dedi. Bizi kandırmak için bu kelimeleri kullanmış” dedi.

17 gün boyunca ağlayarak birlikte aramışlar! Her detayı korkunç... Ahşaptan sandıktan vahşet çıktı 'Telefonundan gelen mesajda...'

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin (29), yanında çalışan O.C.K.'ye (30) 30 bin lira borç verdi. Bir süre sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle O.C.K.'nin annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle O.C.K., Şahin'i başından tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı.

SANDIĞI KOYANIN O OLDUĞU BELİRLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. O.C.K., nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.

Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık'ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı, O.C.K.'nin bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi O.C.K., olay yerinde polisleri gözetlerken yakalanıp gözaltına alındı. O.C.K., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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‘BİZİ KANDIRMAK İÇİN BU KELİMELERİ KULLANMIŞ’

O.C.K.'nin 22 Haziran tarihinde görülen ilk duruşmada yaptığı savunmada, “Silahı aldım, Ümit yakamdan tutup beni çekiştirdi. Silahı elime aldığımda tetik baş parmağımdaydı. Silah ateş aldı ve kurşun ensesine saplandı” demesine karşılık DHA’ya konuşan Ümit Şahin’in babası Kadir Şahin, şunları söyledi:

“O.C.K.'nin söylediği her cümlede çelişki var. Doğru söylediği bir kelime dahi yok. Emniyetteki ifadesiyle duruşmadaki savunması değişik. Ben O.C.K.'ye, ‘Ümit nerede’ diye sordum. Bana, ‘Kadir amca ben nereye gittiğini bilmiyorum, dükkanı kapatmış gitmiş’ dedi. Ümit’e mesaj attım ve bana onun telefonundan gelen mesajda, geleceğini, dükkanı açmamı ve temizlik yapmamı istediğini yazıyordu. Çok bekledik, gelmeyince O.C.K.'ye ‘Ne yapacağız’ diye sordum. Bana, ‘Gelecek kafası biraz bozuk’ dedi. Bizi kandırmak için bu kelimeleri kullanmış. Biz böyle olunca karakola kayıp ilanı verdik. Bunu yaparken hiçbir şeyden haberimiz yoktu. O.C.K., 17 gün boyunca bizimle beraber gezdi, ağladı. Bu çocuğa işkence etmenin bir anlamı yoktu. Siz kardeştiniz, o senin patronundu. Biz, senin babandık, anandık. Benim bir tane çocuğum var, sen neden onunla oynadın. Biz sana sahip çıktık, suçumuz bu muydu?”

‘3 AYDIR KAN AĞLIYORUM’

Oğlu Ümit Şahin’in silahla işi olmayacağını belirten Kadir Şahin, “İş yaptığı bir firma bile Ümit kötü bir çocuk derse, ben kabulüm. Benim eşim evde yatıyor. Perişan oldu, bir türlü kaldıramadık. İçim dolu, yanıyorum. Bu benim tek çocuğum. Benim oğlumun 400-500 bin lira borcu var. Benim ödemeye dermanım yok, çalışamıyorum, işe gidemiyorum. Emekli maaşımla geçiniyorum. O zaman gelsin herkes beni vursun. 30 bin lira için adam vurulmaz. Ben adalet istiyorum. Tek çocuğumdu, kardeşimdi, arkadaşımdı, oğlumdu. Ümit rahat yatsın, diye ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evimi satacağım, arabamı satacağım ve ben onun borcunu ödeyeceğim. Mahkemenin olduğu gün benim eşim acilde yatıyordu. Ben O.C.K.'nin içerden çıkmasını istemiyorum. Benim oğlumun da bir suçunu bulsunlar, desinler ki hak etmiş o zaman eyvallah. Elimi göğsüme koyar, giderim. Benim gecem gündüzüm yok, 3 aydır kan ağlıyorum” diyerek gözyaşı döktü. (DHA)

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