17 gün boyunca alkol satışı yasak mı? Detaylar belli oldu

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma uygulanacak. Bu süre zarfında alkol satışının yasak olduğu belirtildi.

NTV muhabiri Serkan Kaya canlı yayında tam kapanmanın ayrıntılarını açıkladı:

Öncelikli olarak kuaförler, berberler, alışveriş merkezi gibi işletmeler bu 17 günlük süre boyunca kapalı olacak. Ancak alıveriş merkezileri içindeki zincir marketler pazar günleri hariç açık kalacak, fast food katında yer alan restoranlar sadece paket servis usulüyle çalışmaya devam edecek.

Bundan önceki kısıtlamalarda geçerli olan alkol satışı yasağı 17 günlük tam kapanmada da geçerli olacak. Alkol satışı yapan yerler açık olacak ancak alkollü içecek satışı gerçekleştiremeyecekler.

17 günlük süre boyunca kimse otel rezervasyonlarını göstererek şehirler arası seyahat yapamayacak. Camilerde cuma namazının kılınması yasal olacak.

