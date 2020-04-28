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17 gündür aranıyordu! Lise öğrencisinden sevindiren haber

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt bulundu.

17 gündür aranıyordu! Lise öğrencisinden sevindiren haber

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi Ayşe Yıldırım ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt'un 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine çalışma başlattı.

Kız çocuğu, Kepez ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

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GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI

Hayriye Nur Özyurt'un "kayıp" olduğunu dün, AA muhabirine anlatan Ayşe Yıldırım, torununun, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine polise giderek kayıp müracaatı yaptıklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kayıp Hayriye Nur Özyurt

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