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17 günlük eşi tarafından kalbinden bıçaklanan kişi kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 17 günlük eşi Semra Çolak (20) tarafından evde çıkan tartışmada kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Yunus Çolak (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 günlük eşi tarafından kalbinden bıçaklanan kişi kurtarılamadı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 17 günlük eşi Semra Çolak (20) tarafından evde çıkan tartışmada kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Yunus Çolak (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay geçtiğimiz Salı gecesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla yaralanan Yunus Çolak, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çolak, polislere verdiği ilk ifadede kaza sonucu bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Durumdan şüphelenen polis ise Yunus Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı. Semra Çolak polislere, evde eşiyle tartıştıklarını ve eline aldığı bıçağı salladığında eşinin yaralandığı itiraf etti. Semra Çolak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hastanede tedavisi devam eden Yunus Çolak ise yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

FOTOĞARAFLI

17 günlük eşi tarafından kalbinden bıçaklanan kişi kurtarılamadı

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