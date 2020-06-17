17 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1332. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 13, 41, 42 ve 47 olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU
Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 40 bin 649 lira kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Batman'ın merkez ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
SÜPER SAYISAL LOTO DEVRETTİ
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 72 bin 591 lira devretti. (AA)