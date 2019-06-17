17 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, ana sayfa haberinde İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kamalvandi’nin uranyum zenginleştirme oranını dörde katladıklarını, 10 gün içinde 300 kg limitini aşacakları açıklamasına yer veriyor. Habere göre İran’ın açıkladığı üretim rakamları Tahran'ı nükleer silah üretme kapasitesine çıkartmaya oldukça yakın. İran'ın bu hedeflere ne zaman ulaşacağıysa bilinmiyor. Haberde "İran'la yapılan uluslararası nükleer anlaşmanın amacı İran'ın Pazartesi günü yaptığı şekilde bir açıklamayı önlemekti, ancak Başkan Trump buna rağmen Obama dönemi anlaşmasından çekildi. Çin, Rusya ve Avrupa ülkelerinin desteklediği anlaşmanın mükemmel olmadığı bilinse de İran'ı nükleer silah üretmekten uzak tutacak en iyi çözüm buydu” ifadeleri kullanılıyor. Mayıs ayının başında İran Avrupa’ya anlaşmayı ABD’siz devam ettirmenin yollarını bulması için 60 gün süre tanımıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiébaud’yla yaptığı görüşmede Avrupa’nın hala anlaşmayı kurtarabileceğini söyledi. Bu yılın başında Avrupa Birliği İran’la ticarette kullanılacak bir ödeme kanalı oluşturmuştu. Amerikalı yetkililer INSTEX adı verilen mekanizmanın Amerikan dolarını uluslararası ticarette baypas ederek Amerika’nın İran yaptırımlarını zayıflatmasından endişe ediyordu. Ancak Avrupa şirketlerinin birçoğu Amerika’nın yaptırımlarına maruz kalmaktan korkarak İran’dan ayrılınca INSTEX de sorunlarla karşılaştı. Ayrıca bu ödeme mekanizmasının İran’ın istediği gibi petrol ihracatını kolaylaştırması da beklenmiyor. Ancak habere göre bu İran’ın temel taleplerindendi.

New York Times, ise Başkan Trump'ın bu hafta ikinci dönem başkanlık için kampanyasının startını vermeye hazırlanırken Demokratlar'a sağlık yasası konusunda meydan okumayı planladığını yazıyor. Başkan Trump dört yıl önce göreve geldiğinde Barack Obama'nın sağlık yasasını yenisiyle değiştirme sözü vermişti. Trump planladığı yeni sağlık yasasının daha az maliyetli ve kapsamının daha geniş olacağını iddia ediyor. Trump yeni planı açıklamayarak bunu gelecek yılki başkanlık seçimleri için yürüteceği kampanyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline getirmeyi tasarlıyor. Başkan 2020'de yapılacak Kongre seçimlerinden sonraya yani 2021'e kadar herhangi bir planın oylanmayacağını bilse de habere göre Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi'ni geri alması umuduyla bu konuyu kampanya gündemine alarak Demokratlar'ın avantajını azaltmayı planlıyor. Ancak bazı Cumhuriyetçiler Kongre'den geçme şansı olmayan somut bir planın Demokratlar'a eleştirme fırsatı vermekten başka işe yaramayacağını söylüyor. Trump Pazar günü ABC News'e verdiği röportajda "Obamacare bir felaketti" dedi ve kendi planının maliyetinin daha düşük olacağını söyledi. Trump planın bir ay içinde açıklanacağını kaydetti, “Bu Temsilciler Meclisi, Senato ve Başkanlığı kazanmamıza bağlı. Umuyorum üçüncü de kazanacağız ve olay bir sağlık yasasına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.